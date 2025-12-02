Бывшего футболиста сборной Англии обвинили в попытке изнасилования

Футболиста остановили на пункте паспортного контроля в аэропорту Станстед в Лондоне

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший футболист Английской премьер-лиги, выступавший за сборную Англии в 2010-х годах, был арестован по подозрению в покушении на изнасилование. Об этом сообщила газета The Sun.

По информации источника, футболиста остановили на пункте паспортного контроля в аэропорту Станстед в Лондоне. Его отвезли в местный полицейский участок, где сняли отпечатки пальцев, взяли образец ДНК и сделали фотографию. Это произошло после жалобы девушки, которая утверждала, что он пытался изнасиловать ее во время их отношений.

Футболиста, чье имя не раскрывается, отпустили под залог до конца февраля 2026 года.