Дегтярев назвал возвращение флага и гимна дзюдоистам заслугой Путина

Первым соревнованием после возвращения национальной символики стал турнир Большого шлема в Абу-Даби, где российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Возвращение российским дзюдоистам права выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном является заслугой президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

27 ноября исполком Международной федерации дзюдо вернул россиянам право соревноваться на международных турнирах с флагом и гимном страны. Первым соревнованием после возвращения национальной символики стал турнир Большого шлема в Абу-Даби, где российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете.

"Могу отметить дзюдо и поздравить всех дзюдоистов, весь борцовский мир с решением исполкома Международной федерации дзюдо, который допустил национальную команду России под нашим флагом с гимном при победах до международных соревнований. Огромное спасибо надо за это сказать президенту России Владимиру Владимировичу Путину, это его заслуга, потому что его авторитет в мире дзюдо, если шире - в мире борьбы, он беспрекословен. Это, конечно, повлияло, это его заслуга", - сказал Дегтярев.

Министр отметил, что Россия продолжает возвращение в мировой спорт. "В прошлом году мы определили основной вектор, куда мы движемся. Движемся обратно в мировой спорт. У нас есть место за столом, которое заслужили наши предки и во время Советского Союза, и в России. Поэтому любыми путями, судебными апелляциями, решениями исполкомов, конференций, конгрессов, главное, вектор был задан, что мы возвращаемся", - добавил он.