Коростелев надеется, что россияне выступят на этапе Кубка мира в Давосе

Во вторник CAS разрешил российским спортсменам выступать на соревнованиях FIS в нейтральном статусе

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Четырехкратный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев надеется, что россияне смогут выступить на третьем этапе Кубка мира сезона-2025/26 в швейцарском Давосе. Об этом он заявил телеканалу NRK.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой. FIS признала решение CAS. Как сообщил ТАСС тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, тренерский штаб рассчитывает на участие в этапе Кубка мира в Давосе.

"Шансов на участие в этапе Кубка мира в [норвежском] Тронхейме нет, слишком мало времени, надеюсь на участие в Давосе. Многим ли россиянам разрешат участвовать? Честно говоря, я не знаю, все зависит от FIS", - сказал Коростелев.

Первый этап Кубка мира прошел в финской Руке с 28 по 30 ноября. Этап в Тронхейме состоится с 5 по 7 декабря, в Давосе - с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены получили право на участие в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут 6-22 февраля в Италии. В заявлении FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине. Заявки будут рассматриваться комиссией FIS, федерация опубликует на своем сайте список спортсменов, которым был предоставлен статус индивидуального нейтрального спортсмена.