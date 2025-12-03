Форвард "Тампы" Кучеров прервал девятиматчевую результативную серию в НХЛ

Нападающий не смог набрать очков в матче с "Айлендерс"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров не смог набрать очков в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс" и прервал результативную серию из девяти матчей.

Встреча завершилась победой "Айлендерс" со счетом 2:1. Нападающий хозяев Максим Шабанов сделал результативную передачу, голкипер Илья Сорокин совершил 29 сейвов и был признан второй звездой матча. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 21 бросок.

Кучеров является лучшим бомбардиром "Тампы" с 32 очками (11 голов + 21 передача). Он также лидирует по этому показателю среди российских игроков. В последних девяти матчах нападающий забил 4 гола и 14 раз ассистировал партнерам.

"Тампа" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 34 очка в 26 матчах. "Айлендерс" занимают 6-е место в Столичном дивизионе с 31 очком после 27 игр. В следующем матче "Тампа" в ночь на 5 декабря по московскому времени примет "Питтсбург", "Айлендерс" в этот же день дома сыграют с "Колорадо".