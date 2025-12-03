Чемпионку мира по велоспорту на треке Бурлакову внесли в базу "Миротворца"

Спортсменке вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и участие в форуме "Россия - спортивная держава

Яна Бурлакова © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Чемпионка мира по велоспорту на треке россиянка Яна Бурлакова включена в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Спортсменке, помимо прочего, вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и участие в форуме "Россия - спортивная держава".

Бурлаковой 25 лет, она является чемпионкой мира 2024 года в гите на 500 м, в 2025 году она стала чемпионкой Европы в спринте. Также на ее счету две серебряные и бронзовая медаль чемпионатов мира и три бронзовые награды чемпионатов Европы.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.