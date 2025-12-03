Овечкин обошел Малкина в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

В активе форварда "Вашингтона" 27 очков

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и форвард "Лос-Анджелеса" Алекс Лаферрьер © AP Photo/ Mark J. Terrill

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обошел форварда "Питтсбурга" Евгений Малкин в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на четвертое место по этому показателю среди российских игроков.

На счету Овечкина 27 очков (12 голов + 15 результативных передач), в активе Малкина - 26 (6+20). Их опережают нападающий "Тампы" Никита Кучеров, набравший 32 (11+21) очка, форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов с 31 (17+14) очком и нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, который набрал 28 (8+20) очков.

В среду "Вашингтон" одержал гостевую победу над "Лос-Анджелесом" (3:1). Овечкин сделал две результативные передачи, приняв участие в первых двух голах команды. Капитан "Вашингтона" продлил серию с очками до пяти игр.