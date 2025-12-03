Овечкин инициировал рукопожатие хоккеистов "Вашингтона" с Копитаром

По окончании сезона словенец завершит карьеру в НХЛ

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Лос-Анджелеса" Анже Копитар © AP Photo/ Jessie Alcheh

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин попросил игроков столичной команды остаться на льду после матча для рукопожатия со словенскими форвардом "Лос-Анджелеса" Анже Копитаром. Об этом на своей странице в X сообщил Том Гулитти.

Акция была приурочена к последнему матчу "Вашингтона" против "Лос-Анджелеса" в текущем регулярном чемпионате. После окончания сезона Копитар завершит карьеру в НХЛ.

"Просто поздравляю его с потрясающей карьерой, - приводит комментарий Овечкина журналистка Сэмми Силбер на своей странице в X. - Конечно, это грустный момент, но такова жизнь. Мы желаем ему всего наилучшего".

Копитару 38 лет, в НХЛ он выступал только за "Лос-Анджелес", куда перешел в 2006 году. Вместе с командой игрок стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014). В регулярных чемпионатах словенец провел 1 476 матчей и занимает 39-е место в истории по этому показателю. Игрок забросил 445 шайб и сделал 847 результативных передач. Копитар является первым словенским хоккеистом, сыгравшим в НХЛ, а также ставшим капитаном клуба НХЛ и выигравшим Кубок Стэнли.

Матч "Лос-Анджелес" - "Вашингтон" прошел в среду и завершился победой гостей со счетом 3:1. Овечкин отметился двумя результативными передачами, Копитар - одной.