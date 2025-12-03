Александр Гальченюк покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Амур"

Он возглавлял клуб с мая

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Александр Гальченюк покинул пост главного тренера хабаровского хоккейного клуба "Амур". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

Гальченюку 58 лет. Он был утвержден главным тренером "Амура" в мае. С декабря 2024 года специалист занимал пост тренера по развитию в хабаровском клубе. В период игровой карьеры Гальченюк выступал за минское и московское "Динамо", омский "Авангард", воскресенский "Химик", петербургский СКА, итальянские "Милано Вайперз" и "Азиаго". В составе московского "Динамо" он дважды выиграл чемпионат СССР и один раз - чемпионат СНГ. Вместе со сборной СССР в 1986 году он стал чемпионом мира среди молодежных команд.

В ноябре хабаровский клуб сообщил, что у Гальченюка диагностировали острую вирусную инфекцию. В последних 12 матчах исполняющим обязанности главного тренера "Амура" был белорус Александр Андриевский. За это время команда одержала пять побед и потерпела семь поражений.

Отставка Гальченюка стала седьмой в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Ранее аналогичные должности покинули Борис Миронов ("Лада"), Владимир Крикунов ("Сочи"), Алексей Кудашов (московское "Динамо"), Бенуа Гру ("Трактор"), Вадим Епанчинцев, Вячеслав Буцаев (оба - "Сибирь").

"Амур" занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 29 очков в 32 матчах. На данный момент у клуба серия из четырех поражений. Следующий матч "Амур" проведет дома против ярославского "Локомотива" 4 декабря.