Третьяк считает, что с нынешней игрой ЦСКА не завоюет Кубок Гагарина

Столичная команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты московского ЦСКА при текущей игре не сумеют завоевать Кубок Гагарина. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, набрав 32 очка в 32 матчах. В последних четырех встречах столичная команда потерпела три поражения.

"[Главный тренер Игорь] Никитин сам говорит, что ребята его не всегда понимают. Думаю, это дело времени, но команда уже столько матчей сыграла, пора бы все наладить, - сказал Третьяк. - Он опытный тренер, уже изучил игроков, значит, нужно делать какие-то перестановки, менять звенья. Но это его дело. Пока на сегодняшний день я не вижу игры, которая заслуживала бы названия чемпионской".

"Я знаю, что у ЦСКА только одна задача - стать обладателем Кубка Гагарина, и второе место даже не обсуждается. Но сегодня при такой команде это очень трудновыполнимо. Я даже не помню в жизни давно, когда ЦСКА на девятом месте находился. Самое главное, что игры нет, в том числе в большинстве той слаженности. Сегодня игра в большинстве и меньшинстве дает результат, как и игра вратарей", - добавил он.

11 ноября ЦСКА покинул канадский вратарь Спенсер Мартин, ранее из уфимского "Салавата Юлаева" в стан красно-синих перешел голкипер Александр Самонов.

"Он адаптируется, потому что игра вратаря предполагает и взаимодействие с защитниками. Когда я играл, я точно знал, что делают защитники, а они - что делаю я. Когда у тебя есть контакт, тогда есть и команда. Но это зависит от тренера - он должен руководить командой, распределять", - отметил Третьяк.

Полностью текст интервью читайте на сайте ТАСС 4 декабря в 09:00 мск.