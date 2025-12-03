В Норвегии готовы выдавать визы россиянам для участия в турнирах FIS

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе

Редакция сайта ТАСС

© Franklin/ Getty Images

ТАСС, 3 декабря. Российские спортсмены могут подавать запросы на получение визы для участия в турнирах Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Норвегии. Об этом телеканалу NRK рассказали в Норвежском иммиграционном управлении (UDI).

"Гражданам России, как правило, не выдается гостевая виза в Норвегию, если поездка совершается в туристических или иных целях, не являющихся необходимыми, - говорится в сообщении. - Однако одной из целей, дающих основание и возможность выдачи визы, является участие профессиональных спортсменов и сопровождающего их персонала в спортивных мероприятиях в Норвегии".

Норвегия примет порядка 10 соревнований по эгидой FIS в сезоне-2025/26. В мае 2024 года правительство страны запретило выдавать визы россиянам в туристических и других "несущественных" целях.