"Спартак" обыграл "Сибирь" со счетом 7:6 в матче КХЛ

Менее чем за три минуты до конца третьего периода красно-белые проигрывали со счетом 3:6

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 7:6 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске.

Заброшенными шайбами в составе "Спартака" Даниил Орлов (21-я минута), Даниил Соболев (23), Михаил Мальцев (26, 63), Данил Пивчулин (58), Адам Ружичка (60) и Никита Коростелев (60). У проигравших отличились Иван Климович (7), Антон Косолапов (11), Михаил Абрамов (13), Скотт Уилсон (20), Семен Кошелев (38) и Чейз Эванс Приски (51).

"Сибирь" потерпела третье поражение в четырех последних матчах в КХЛ, единственная победа на этом отрезке была одержана над астанинским "Барысом" 1 декабря (4:1). "Спартак" одержал четвертую победу подряд. Новосибирская команда располагается на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 33 матчах. "Спартак" набрал 39 очков в 33 играх и занимает 6-е место на Западе.

В следующем матче "Сибирь" 7 декабря в гостях сыграет с "Барысом". "Спартак" также встретится с казахстанской командой, матч пройдет 5 декабря.