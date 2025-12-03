Роман Ротенберг принял участие в акции "Елка желаний"

Он исполнит желания трехлетнего Александра и шестилетнего Данилы

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Белозерцев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мечты трехлетнего Александра об обучающей игре и шестилетнего Данилы об электроснегокате исполнит первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, принявший участие в акции "Елка желаний". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На площадке международного форума "Мы вместе" Ротенберг подошел к специальной елке, украшенной открытками в виде новогодних шариков с желаниями детей, и выбрал несколько из них. Он исполнит желания трехлетнего Александра и шестилетнего Данилы, оба - москвичи.

"Все [желания] наше направление спортивное, все подарки обязательно передадим. Я участвую в акции впервые, но наша школа "Красная машина" дарит детям экипировку бесплатно. У нас в школе все бесплатно. Стараемся сделать так, чтобы то, чего не было у нас в детстве, было у наших детей. Делаем все возможное", - сказал Ротенберг.

Об акции

"Елка желаний" украшена открытками в виде новогодних шариков с желаниями детей. Ежегодно президент России Владимир Путин выбирает несколько таких открыток. С 2018 года глава государства исполнил 20 новогодних детских желаний.

Исполнить детское желание могут и обычные граждане, как в очном, так и в дистанционном форматах - елки с открытками размещаются в местах проведения акции.

Согласно условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и ребята из малообеспеченных семей. Также участвовать могут дети участников СВО, жители Донбасса, Новороссии и сопредельных обстреливаемых областей.

Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте елкажеланий.рф.