Разин не рассматривает возможность ухода Кузнецова из "Металлурга"

В текущем сезоне нападающий провел за "Металлург" 13 матчей

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин © Петр Ковалев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин не рассматривает варианты с обменом форварда Евгения Кузнецова или расторжением его контракта. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

"Не рассматриваю", - сказал Разин, отвечая на вопрос ТАСС о возможном уходе Кузнецова из команды.

В гостевой игре регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги против екатеринбургского "Автомобилиста" 20 ноября (4:5) Кузнецов провел на льду три минуты, тогда Разин высказал мнение, что его физическая форма не позволяет ему проводить три матча подряд. В последующих четырех играх форвард трижды не попадал в заявку. В общей сложности напападющий провел в текущем сезоне 13 матчей, в которых отметился 7 результативными передачами.

"Металлург" является лидером Восточной конференции, имея в активе 52 очка после 33 матчей.