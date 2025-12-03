Афины передадут олимпийский огонь оргкомитету Игр-2026 в Италии

Церемония пройдет на афинском стадионе "Панатинаикос"

Редакция сайта ТАСС

© Milos Bicanski/ Getty Images

АФИНЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Церемония передачи олимпийского огня организаторам XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии пройдет на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос", на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

Из-за ожидающейся сильной грозы Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции объявил, что церемония передачи огня организаторам Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет в укороченном виде. "Она будет ограничена по времени в целях обеспечения безопасности и минимизации рисков для всех участников церемонии. Художественная программа не состоится, а будет проведена только торжественная часть передачи огня с меньшим количеством участников", - отметила пресс-служба НОК. При этом в ней заверили, что НОК Греции "прилагает все усилия для сохранения святости и престижа церемонии".

Читайте также

Церемонию передачи огня Олимпиады оргкомитету Игр сократят из-за непогоды

В результате отменено шоу Wolves Team-Gymnastics Club Федерации гимнастики Греции и культурно-спортивная постановка с участием 250 учащихся Итальянской школы Афин. Ранее планировалось, что на этой церемонии перед зрителями выступит и 23-летняя греческая певица Клавдия, участница проходившего в мае конкурса "Евровидение". В НОК Греции также выразили сожаление в связи с тем, что не удастся обеспечить запланированное организованное посещение стадиона "Панатинаикос" коллективами школ. В результате на церемонии, которая будет транслироваться в прямом эфире по телевидению, не смогут присутствовать тысячи учащихся со всей столичной области Аттика.

Согласно программе мероприятия, планируется исполнить олимпийский гимн и гимны Греции и Италии, а также поднять олимпийский флаг и флаги двух стран. Ожидается, что перед присутствующими выступят с приветствиями глава НОК Греции Исидорос Кувелос и президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго, если, конечно, и их речи не отменят из-за ливня.

Эстафета олимпийского огня

На стадионе завершится греческая часть эстафеты олимпийского огня, стартовавшая 26 ноября в Древней Олимпии - родине Олимпийских игр. Кстати, тогда в церемонию зажжения огня тоже вмешалась непогода. Из-за нее торжественное мероприятие пришлось перенести с античного стадиона в местный Археологический музей. Для зажжения факела использовался резервный огонь, вспыхнувший 24 ноября от солнечных лучей в ходе генеральной репетиции церемонии, состоявшейся на археологической площадке Древней Олимпии у античного храма Геры. Верховная жрица, роль которой исполняла известная в Греции актриса Мэри Мина, передала огонь первому факелоносцу - бронзовому призеру Олимпийских игр - 2024 по академической гребле Петросу Гайдатзису.

Читайте также

Олимпийский огонь для зимних Игр-2026 в Италии зажгли в Древней Олимпии

Маршрут эстафеты по греческой земле длился 9 дней, она охватила 2 200 км, пересекла 23 префектуры и 7 регионов страны. Последний олимпийский алтарь на стадионе "Панатинаикос" зажжет представительница женской сборной Греции по водному поло Елена Ксенаки в знак признания большого успеха - завоевания золотой медали на чемпионате мира по водным видам спорта этим летом. В конце ритуала верховная жрица передаст факел с олимпийским огнем главе НОК Греции, а он в свою очередь вручит его организаторам Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Итальянская часть эстафеты начнется в Риме ровно за два месяца до церемонии открытия Игр - 6 декабря. Олимпийский огонь побывает во всей Италии. Эстафета завершится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане 6 февраля. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены могут участвовать в ней в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.