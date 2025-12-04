Марков на церемонии чествования назвал "Монреаль" второй семьей

Всю карьеру в НХЛ российский защитник провел за канадский клуб

Андрей Марков © AP Photo/ Tom Mihalek

ОТТАВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Андрей Марков во время церемонии чествования назвал канадскую команду своей второй семьей.

Марков вышел на лед перед матчем регулярного чемпионата между "Монреалем" и "Виннипегом" (3:2 Б) с семьей под овации зрителей. Они были одеты в свитера "Монреаля". На льду также были цифры 79 - номер, под которым играл Марков.

"Когда я приехал в Монреаль 25 лет назад, я не знал, что меня ждет. Город принял меня, а команда стала моей семьей, болельщики поддерживали меня каждый матч. Спасибо партнерам и тренерам, что они делали меня лучше как игрока и как человека. Я всегда знал, что это лучший хоккейный город", - сказал Марков, обращаясь к болельщикам. В конце речи он поблагодарил их и команду по-французски.

"Монреаль" на своем сайте выпустил ролик с нарезкой игровых моментов с участием Маркова и словами благодарности от его бывших партнеров и Александра Овечкина.

Марков провел всю карьеру в НХЛ в "Монреале" (с 2000 по 2017 год) и сыграл 990 матчей в регулярных чемпионатах и 89 в плей-офф. В регулярных сезонах российский защитник набрал 572 очка (119 заброшенных шайб + 453 голевые передачи). По этому показателю он делит второе место в истории клуба среди игроков обороны с Ги Лапуэнтом, лидером является Ларри Робинсон (883 очка). По окончании сезона-2016/17 "Монреаль" не стал предлагать Маркову новый контракт.