"Юта" разгромила "Анахайм" в дебютном матче Даниила Бута

Российский форвард не смог набрать очков в первой для себя игре НХЛ

Форвард "Юты" Даниил Бут © Ronald Martinez/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. "Юта" обыграла "Анахайм" со счетом 7:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дебютный матч в составе победителей провел российский нападающий Даниил Бут, который подписал контракт с "Ютой" в мае. С 2022 года форвард выступал за ярославский "Локомотив", с которым в 2025 году стал обладателем Кубка Гагарина. В матче с "Анахаймом" игрок не набрал очков.

Первую игру за "Анахайм" провел голкипер Вячеслав Бутеец. Он вышел на замену перед стартом третьего периода, отразив 10 бросков из 13.

"Юта" поднялась на четвертое место Центрального дивизиона, команда набрала 29 очков в 28 матчах. "Анахайм" возглавляет Тихоокеанский дивизион с 33 очками после 27 встреч. В следующем матче "Юта" на выезде сыграет с "Ванкувером" в ночь на 6 декабря по московскому времени, "Анахайм" утром 6 декабря примет "Вашингтон".