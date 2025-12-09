Статья

Свои среди чужих. Зачем нашим спортсменам выступать за границей

О том, как россияне обходят санкции международных федераций, не меняя гражданства, — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

Российских атлетов часто критикуют за то, что они в непростое для страны время уезжают за рубеж, подписывают огромные контракты с иностранными клубами и выступают на коммерческих турнирах. По мнению многих, спортсмены преследуют только свои меркантильные интересы и совершенно забывают о России, которая их воспитала.

Так как же российские спортсмены обходят санкции международных федераций, не меняя гражданства, и почему их выступления полезны стране? Объясняет корреспондент ТАСС Даниил Сорокин.

Для чего уезжать за рубеж?

С 2022 года российский спорт находится под санкциями ведущих организаций. Многие спортсмены отстранены от международных соревнований и вынуждены состязаться в основном друг с другом в России. Они устают от одних и тех же соперников, теряют мотивацию из-за того, что не могут проявить себя на высшем уровне. Выступления за рубежом мотивируют спортсменов не бросать свое дело и дают возможность не терять соревновательную практику высокого международного уровня, несмотря на санкции. Такие игроки, как футболисты Александр Головин, выступающий за "Монако", или Александр Овечкин, играющий за "Вашингтон" в Национальной хоккейной лиге, продолжают соревноваться с лучшими спортсменами мира, хотя не могут выступать за сборную России на чемпионатах мира или Олимпиадах.

Теряется ли связь с родиной?

Все знают, откуда приехал спортсмен. Когда Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, он обратился к своим соотечественникам: "Россияне, мы сделали это" — и зал, трибуны ему аплодировали в ответ. Российских журналистов изначально не хотели аккредитовывать на матч, где Овечкин навсегда вписал свое имя золотыми буквами в историю мирового спорта, однако хоккеист поспособствовал тому, чтобы отечественная пресса смогла рассказывать о великом рекорде с места событий.

Неоднократно теннисисты, выступающие в нейтральном статусе, напоминали о том, что они представляют Россию и хотели бы видеть напротив своей фамилии флаг своей страны. Карен Хачанов и Диана Шнайдер регулярно приезжают в Россию после окончания сезона и участвуют в турнире в Санкт-Петербурге. Российский защитник клуба НБА "Бруклин" Егор Дёмин перед стартом сезона завел блог на русском языке, чтобы рассказывать болельщикам из России об игре в сильнейшей лиге мира.

Кроме того, в отличие от соревнований, проводимых международными федерациями, на клубных или коммерческих турнирах дискриминация если и существует, то минимальная. В большинстве профессиональных лиг даже не пытаются утаить происхождение российских игроков и в профиле указывают их национальность, а также добавляют российский флаг.

Многие спортсмены заявляют, что хотят выступать за свою страну. Например, в футболе легионеры (так называют игроков, выступающих в иностранных чемпионатах), которых вызывают в национальную команду, когда здоровы, не отказываются от возможности приехать в расположение сборной и выражают готовность играть даже против не самых сильных соперников.

В чем польза для России?

Спортсмены, показывающие высокие результаты на мировой арене, прославляют свою страну и становятся своего рода "послами" России. Благодаря таким звездам, как Овечкин или Евгений Малкин, формируется позитивный образ страны даже в тех странах, которые занимают недружественную позицию.

Погоня за длинным рублем?

Профессиональные спортсмены получают за свои выступления гонорары. Но труд оплачивается не только у спортсменов, но и в других профессиях тоже. А в первую очередь спортсмены уезжают повышать свой уровень и проявлять себя в соревнованиях против лучших. Если у спортсмена есть какие-то личные амбиции, то в этом нет ничего плохого, мотивация помогает достигать поставленных целей. Кроме того, приобретенные за рубежом опыт, навыки и знания могут пригодиться, когда спортсмен будет напрямую защищать честь своей страны.

Даниил Сорокин