Теннисистка Потапова сменила спортивное гражданство на австрийское

По словам спортсменки, она будет представлять Австрию с 2026 года

Анастасия Потапова © Fred Lee/ Getty Images

ТАСС, 4 декабря. Российская теннисистка Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство с российского на австрийское. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

"Рада сообщить вам, что мое заявление на получение гражданства одобрено правительством Австрии. Австрия - это место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, где я чувствую себя как дома. Мне нравится Вена, и я с нетерпением жду, когда она станет моим вторым домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере", - написала Потапова.

Потаповой 24 года, она занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. После смены гражданства Потапова станет первой ракеткой Австрии, опередив Юлию Грабхер (94-е место). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году. В 2016 году она стала победительницей юниорского Уимблдона.