Заявки на участие в Югорском лыжном марафоне уже подали более 500 человек

Марафон пройдет в Ханты-Мансийске 4-5 апреля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 500 заявок уже поступило на участие в Югорском лыжном марафоне, который пройдет в Ханты-Мансийске 4 и 5 апреля 2026 года. Финиш соревнования планируется в центральной части города, при этом организаторы укрепили на будущей трассе наиболее проблемные места, сообщил ТАСС президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

Югорский лыжный марафон в 2025 году прошел 5 и 6 апреля в Ханты-Мансийске. По данным организаторов, на участие в нем подали заявки 3 855 человек, из них стартовали 3 040, а финишировали 3 025, в том числе лыжники из Польши, Казахстана, Словакии и Индии. Всего участвовали спортсмены из 51 региона России. В первый день они прошли свободным стилем на выбор любую из четырех дистанций: 5, 15, 25 или 50 км, также состоялся ретро-забег на 8 км. Кроме того, в марафоне впервые приняли участие ветераны специальной военной операции.

"С момента начала регистрации на Югорский лыжный марафон (24 ноября - прим. ТАСС) уже подано более 500 заявок (или более 10% от подавших заявки на ЮЛХ в 2025 году - прим. ТАСС). Это очень хороший показатель. В основном это жители не Ханты-Мансийского автономного округа, а других регионов России. Югорчане обычно регистрируются в последние дни перед гонками", - сказал собеседник агентства.

Марафон проводится с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Юграмегаспорт", Федерация лыжных гонок Югры.