Игрок ЦСКА Кисляк стал лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года

По результатам опроса 100 экспертов полузащитник набрал 474 балла

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк признан лучшим молодым футболистом Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Детской футбольной лиги.

По результатам опроса 100 экспертов лучшим молодым футболистом РПЛ Кисляка назвали 86 человек. Всего он набрал 474 балла. Второе место занял его одноклубник Кирилл Глебов (338 баллов), третье - полузащитник московского "Спартака" Игорь Дмитриев (158 баллов), четвертое - нападающий тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков (143 балла). Замкнул пятерку защитник ЦСКА Матвей Лукин (118 баллов).

Обладательницей премии среди девушек стала нападающая "Краснодара" Арина Шуба, которая набрала 109 баллов. Второе место разделили полузащитник петербургского "Зенита" Дарина Ишмухаметова и нападающая московского "Чертаново" Кира Петухова (обе - по 107 баллов). На четвертой строчке - защитник "Локомотива" Владислава Буткевич (65 баллов). Замкнула пятерку полузащитник ЦСКА Елизавета Семенова (52 балла).

Представители спортивной редакции ТАСС проголосовали следующим образом. Руководитель редакции Владислав Уткин на первое место поставил Глебова, на второе - Кисляка, на третье - Дмитриева, на четвертое - Лукина, на пятое - Пестрякова. Ведущий направления Даниил Онищенко отдал первое место Кисляку, второе - Глебову, третье - Пестрякову, четвертое - Дмитриеву, пятое - полузащитнику московского "Динамо" Ульви Бабаеву. У корреспондента Романа Шлуинского на первом месте Кисляк, на втором - Дмитриев, на третьем - Бабаев, на четвертом - Лукин, на пятом - форвард самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков.

Приз лучшему молодому игроку РПЛ "Первая пятерка" учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Федор Чалов, Ильзат Ахметов, Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Игорь Дивеев, Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Константин Тюкавин.