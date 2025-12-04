Третьяк рассказал о разнице в игре вратарей между женщинами и мужчинами

По мнению президента Федерации хоккея России, женщины в хоккее более дисциплинированные

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женщины в хоккее более дисциплинированные, а вратарям в женских командах помогает то, что скорость шайбы после бросков не такая высокая, как во время мужских матчей. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Чемпионаты мира по хоккею среди женских команд проводятся с 1990 года. Олимпийский турнир среди женских команд проходит с 1998 года.

"Конечно, женский хоккей, во-первых, не такой жесткий, и скорость полета шайбы не такая высокая. Сегодня шайбы летят под 180 км/ч, а после бросков женщин - под 90 км/ч. Девчонки не такие сильные, как мужчины, и скорости у них поменьше. А раз так, то и у вратарей есть возможность подумать. Для вратаря самое главное - это разгадать загадки, которые строят им нападающие. Поэтому хоккей у девчонок немного замедленный, хотя они хорошо катаются на коньках. Есть различия в обработке шайбы, в технике, тактике", - сказал Третьяк.

"Да и вообще, девчонки очень хорошо тренируются, выполняют все указания тренера, очень скрупулезно работают. Ну это как и за рулем - в хоккее девушки тоже очень дисциплинированные", - добавил он.