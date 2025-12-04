Доброскока предложили на пост врио тренера сборной России по прыжкам в воду

В Федерации водных видов спорта России уточнили, что определятся с кандидатурой тренера на ближайшем президиуме

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Доброскок © Виталий Белоусов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Глеб Гальперин предложил Александра Доброскока на пост временно исполняющего обязанности главного тренера сборной России по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

В ФВВСР уточнили, что определятся с кандидатурой тренера на ближайшем президиуме. "Решение о назначении будет принято в ходе ближайшего заседания президиума федерации. До этого обязанности главного тренера исполняет Ольга Феоктистова", - сказано в заявлении пресс-службы ФВВСР.

Доброскоку 43 года, он является двукратным чемпионом мира по прыжкам в воду с трехметрового трамплина (2003), также он завоевывал серебряные медали на Олимпийских играх в Сиднее (2000) и чемпионате Европы в Будапеште (2006). На данный момент Доброскок является президентом Федерации прыжков в воду Оренбургской области.