Кондрашов назвал номинантов на приз ТАСС "За верность" героями

Церемония награждения проходит в Москве

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Номинанты на приз "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова уже являются героями. Такое мнение во время церемонии награждения высказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Церемония проходит в четверг в Москве.

"Друзья, сегодня у нас с вами особенный вечер, наверное, даже исторический для тех, кто любит футбол по-настоящему, - сказал Кондрашов в видеоролике. - Мы впервые вручаем приз "За верность", приз имени Федора Черенкова, человека, который стал символом настоящего футбола. Того футбола, который с душой. И, конечно, хочу с самого начала сказать спасибо тем друзьям и партнерам, без которых наша премия не состоялась бы".

"Конечно, это прежде всего Министерство спорта Российской Федерации и лично министр Дегтярев Михаил Владимирович. Спасибо вам за то, что вы всегда поддерживаете, неизменно поддерживаете ценности в спорте. И огромная благодарность группе компаний "Дело" и лично Шишкареву Сергею Николаевичу, это вы нас с самого начала своей энергией зарядили на победу и привели к сегодняшнему дню. Конечно, огромное спасибо жюри за всю работу, которая проделана за огромное время. И номинантам. Дорогие номинанты, это вы сегодня герои, то, что вы сегодня здесь находитесь, - это уже огромная победа", - добавил Кондрашов.

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.