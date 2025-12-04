Тюкавин удостоен приза ТАСС "За верность" как лучший воспитанник

Футболист является воспитанником московского "Динамо"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин стал обладателем приза ТАСС "За верность" имени Федора Черенкова в категории "Лучший воспитанник". Церемония награждения проходит в Москве.

Приз футболисту "Динамо" вручал основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

"Мне очень приятно, я с пяти лет в "Динамо". Это клуб, в котором я вырос. Слова благодарности семье, которая поддерживает и переживает за меня", - сказал Тюкавин после вручения приза.

На приз в этой категории также претендовали Эдуард Сперцян, Александр Черников (оба - "Краснодар"), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба - "Локомотив"), Руслан Аюкин ("Камаз"), Владимир Бартасевич ("Чертаново"), а также Денис и Дмитрий Рахмановы ("Волга").

Тюкавину 23 года, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с 2021 года. В прошлом сезоне Мир - Российской премьер-лиги его признали лучшим игроком турнира. Всего за "Динамо" нападающий провел 165 матчей во всех турнирах, забив 52 гола и отдав 33 результативные передачи. За сборную России забил 1 мяч в 8 матчах.

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.