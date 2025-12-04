Вратарь "Зенита" Кержаков стал "лучшим товарищем по команде" в призе ТАСС "За верность"

На приз также претендовали Дуглас Сантос, Сергей Петров, Данил Круговой, Олег Иванов, Артем Дзюба и Денис Глушаков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вратарь петербургского футбольного клуба "Зенит" Михаил Кержаков стал обладателем приза ТАСС "За верность" имени Федора Черенкова в номинации "Лучший товарищ по команде." Церемония награждения проходит в Москве.

Имя победителя объявил директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников. Кержаков не смог присутствовать на церемонии лично и поблагодарил за награду по видеосвязи.

Помимо Кержакова, на приз в этой категории претендовали Дуглас Сантос ("Зенит"), Сергей Петров ("Краснодар"), Данил Круговой (ЦСКА), Олег Иванов ("Рубин"), Артем Дзюба ("Акрон") и Денис Глушаков (завершил карьеру).

Кержакову 38 лет, он является воспитанником "Зенита", вместе с клубом он семь раз выиграл чемпионат России, трижды стал обладателем кубка страны и семь раз - суперкубка страны. Всего за петербургский клуб он провел 138 матчей, из которых 54 "на ноль".

Также Кержаков выступал за ульяновскую "Волгу", "Волгарь-Газпром-2", владикавказскую "Аланию", нижегородскую "Волгу", махачкалинский "Анжи", "Оренбург" и "Зенит-2".

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.