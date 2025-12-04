Корстин рассказала о важности международной повестки для Единой лиги ВТБ

В четверг петербургский "Зенит" обыграл боснийскую команду "Игокеа" в матче, который прошел в Республике Сербской

БАНЯ-ЛУКА /Босния и Герцеговина/, 4 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольной Единой лиге ВТБ важно сохранять международную повестку - матч петербургского "Зенита" стал настоящим праздником в Республике Сербской. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

"Конечно, мы хотим сохранить такую международную повестку. Понимаем, что это и для наших команд очень важный международный опыт, и иностранным командам это интересно. Это уже диковинка - поиграть с клубами из России. Этот турнир интересен высокой международной спортивной интригой", - сказала Корстин.

"Зенит" обыграл боснийскую команду "Игокеа" в матче Winline Basket Cup со счетом 83:80.

"Матч получился очень ярким, развязка достойна финала. Радует, что второй матч на этой площадке чрезвычайно интересный в спортивном плане. Первый раз "Игокеа" проиграла в овертайме "Уралмашу", сегодня тоже мог быть овертайм, но "Зенит" последним броском решил исход встречи. Мне очень понравилась атмосфера - было много народу, много детей. Все очень активно поддерживали команду, и я думаю, что мы сделали настоящий праздник в Республике Сербской. Все получили удовольствие от баскетбола", - отметила Корстин.

"Сегодня вообще был баскетбольный день. Помимо нас, наша сборная U-16 победила команду Сербии, я тоже была на этой игре. Нам удалось совместить профессиональный клубный баскетбол со сборными. А после ребята из сборной остались смотреть матч "Зенита" и болели за наш клуб", - добавила она.