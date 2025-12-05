Панарин достиг отметки в 900 очков в НХЛ

В игре против "Оттавы" он забил гол и сделал результативную передачу

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © AP Photo/ David Zalubowski

ОТТАВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Оттаву" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (4-я минута), Владислав Гавриков (10), Уилл Борген (28), Артемий Панарин (60). У "Оттавы" отличились Дилан Козенс (19) и Дрейк Батерсон (54).

Панарин также отметился голевой передачей. Россиянин довел число очков в регулярных чемпионатах НХЛ до 900, на его счету 311 голов и 589 голевых передач. Панарин стал восьмым россиянином в истории НХЛ, достигшим данной отметки, ранее это удавалось Александру Овечкину (1 652 очка), Евгению Малкину (1 375), Сергею Федорову (1 179), Александру Могильному (1 032), Алексею Ковалеву (1 029), Никите Кучерову (1 028) и Павлу Дацюку (918).

В текущем сезоне у Панарина 30 очков в 29 матчах, россиянин забросил 9 шайб и отдал 21 голевую передачу. У Гаврикова в 29 матчах 6 голов и 7 голевых передач. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 27 и одержал 12-ю победу в сезоне.

"Рейнджерс" занимают седьмое место в Столичном дивизионе, команда набрала 32 очка в 29 матчах. "Оттава" идет пятой в Атлантическом дивизионе с 30 очками после 27 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" примут "Колорадо" 6 декабря, "Оттава" в ночь на 7 декабря по московскому времени дома сыграет с "Сент-Луисом".