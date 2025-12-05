"Айлендерс" обыграли "Колорадо" в НХЛ, Сорокин отразил 35 бросков

В составе проигравших одну из шайб забросил Валерий Ничушкин

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон и вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Колорадо" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 35 бросков из 38 и одержал девятую победу в 19 матчах текущего сезона. Голевой передачей в составе "Айлендерс" отметился нападающий Максим Шабанов, на его счету теперь 9 очков (3 гола + 6 голевых передач) в 16 матчах сезона.

В составе "Колорадо" шайбу забросил Валерий Ничушкин. Нападающий провел первый матч после травмы, которую получил 12 ноября. В 19 матчах текущего сезона он забросил шесть шайб и отдал семь голевых передач.

"Айлендерс" занимают шестое место в Столичном дивизионе, команда набрала 33 очка в 28 матчах. "Колорадо" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона с 44 очками после 27 игр. В следующем матче "Айлендерс" на выезде сыграют с "Тампой" в ночь на 7 декабря по московскому времени, "Колорадо" 6 декабря проведет гостевую игру с "Нью-Йорк Рейнджерс".