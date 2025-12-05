Леброн Джеймс впервые с 2007 года набрал менее 10 очков в матче НБА

Он прервал рекордную серию, которая длилась 6 908 дней и 1 297 матчей

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс © Ronald Martinez/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Рекордсмен по количеству очков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс впервые с 2007 года набрал менее 10 очков за матч.

В игре с "Торонто" (123:120) форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" набрал 8 очков, реализовав 4 из 17 бросков, он прервал рекордную серию, которая длилась 6 908 дней и 1 297 матчей. В предыдущий раз Джеймс набирал менее 10 очков в январе 2007 года, тогда он также набрал 8 очков за 42 минуты на паркете.

Джеймсу 40 лет. Форвард по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Он проводит 23-й сезон в НБА, что является рекордом лиги.