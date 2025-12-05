Баскетболист "Бруклина" Демин набрал три очка в матче с "Ютой"

Его команда уступила со счетом 110:123

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Adam Hunger

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. "Бруклин" уступил "Юте" со счетом 110:123 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал центровой "Юты" Лаури Маркканен, набравший 30 очков, сделавший восемь подборов и отдавший одну передачу. У "Бруклина" лучшим стал форвард Ноа Клауни, на счету которого 29 очков, четыре подбора и три передачи.

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал три очка. Также на его счету один подбор и две передачи, он провел на площадке около 21 минуты.

"Бруклин" занимает 13-е место Восточной конференции, команда одержала пять побед при 17 поражениях. "Юта" идет на 11-м месте на Западе с восемью победами и 13 поражениями. В следующем матче "Бруклин" примет "Нью-Орлеан" в ночь на 7 декабря по московскому времени, "Юта" днем ранее на выезде сыграет с "Нью-Йорком".