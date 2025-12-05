Семья пловца Свечникова считает, что в Турции им никто не хочет помочь

Николай Свечников участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа, однако на финише не появился

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Семья пропавшего пловца Николая Свечникова считает, что в Турции не хотят им помочь и дать ответы на задаваемые вопросы. Такое мнение ТАСС высказала сестра жены Свечникова Алена Караман.

"Мама Николая прилетит в Турцию 11 декабря. В этот день ему исполнится 30 лет, и мама Николая хочет побыть на месте пропажи, - рассказала Караман. - Она планирует встречу с прокурором, дипломатом российского консульства и чиновником Стамбула. Заявки о встрече поданы, но ответов пока не получили".

"Мы думаем, что всем наплевать на эту историю, горю семьи никто не хочет помочь или просто ответить на вопросы, которые не ясны многим", - добавила собеседница агентства.

Свечников в числе около 3 тыс. человек из 81 страны участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа. Однако на финише россиянин не появился. В генконсульстве РФ в Стамбуле ранее сообщили ТАСС, что активные поиски Свечникова прекращены, однако следствие по делу о его исчезновении продолжается.