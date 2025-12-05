Воробьев назвал неплохой идеей перенос Кубка Первого канала ради клуба НХЛ

Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что организация в будущем планирует пригласить на турнир "Вашингтон"

Илья Воробьев © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возможный перенос Кубка Первого канала с декабря на осень ради приезда на турнир клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" является неплохой идеей. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью ТАСС рассказал, что после окончания специальной военной операции ФХР намерена пригласить на Кубок Первого канала "Вашингтон", учитывая наличие в команде Александра Овечкина. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что поездка "Вашингтона" в разгар сезона в другую страну маловероятна.

"Понятно, что НХЛ не будет кромсать свой чемпионат из-за поездки одного клуба за рубеж в такое время. Возможно, перенос турнира с декабря на несколько месяцев пораньше является неплохой идеей, но сказать и сделать - это разные вещи, - сказал Воробьев. - "Вашингтон" может приехать, если Александр приедет. Он может сдвинуть дело благодаря своему имени".

"Сама идея-то очень хорошая. Если сдвинуть сроки Кубка Первого канала, то в сентябре - это поинтереснее для НХЛ (в лиге сезон обычно начинается в октябре - прим. ТАСС). Если Александр приедет со своим клубом, то перекроит все неудобства и привычки по сдвигу сроков турнира. Тогда это была бы красивая история - лучший снайпер лиги со своим клубом приехал бы в Россию. Это было бы грандиозно", - добавил он.

До Кубка Первого канала в декабре проводился традиционный турнир на приз газеты "Известий" с участием сборных команд. В 1976 и 1977 годах в нем участвовали канадские клубы Всемирной хоккейной ассоциации "Виннипег" и "Квебек", в 1978 году - команда Канады, составленная из молодых игроков НХЛ под названием "Будущие звезды НХЛ".