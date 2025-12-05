Форвард "Эдмонтона" Подколзин забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ

Его команда разгромила "Сиэтл" со счетом 9:4

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин © AP Photo/ Maddy Grassy

ОТТАВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Эдмонтон" обыграл "Сиэтл" со счетом 9:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (8, 27, 47-я минуты), Василий Подколзин (8), Леон Драйзайтль (12), Мэттью Савуа (23, 49), Зак Хайман (29), Маттиас Янмарк (43). У "Сиэтла" отличились Ээли Толванен (17), Фредерик Годро (20), Джаред Макканн (30) и Яни Нюман (60).

Подколзин забросил пятую шайбу в сезоне, также на счету россиянина шесть голевых передач в 28 матчах.

Обе команды выступают в Тихоокеанском дивизионе. "Эдмонтон" благодаря победе поднялся на четвертое место, команда набрала 29 очков в 28 играх. "Сиэтл" с 28 очками после 25 матчей занимает шестое место. В следующем матче "Эдмонтон" примет "Виннипег" в ночь на 7 декабря по московскому времени, "Сиэтл" в этот же день дома сыграет с "Детройтом".