Пономарев считает, что "Краснодар" удержит первое место в РПЛ

7 декабря команда в матче за лидерство сыграет с ЦСКА

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Краснодар" сможет сохранить лидерство в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.

Матч 18-го тура РПЛ "Краснодар" - ЦСКА пройдет 7 декабря и начнется в 19:00 мск.

"Думаю, "Краснодар" удержит первое место в нынешнем сезоне. У ЦСКА много проблемных линий, забивает мало, - сказал Пономарев. - "Краснодар" сейчас находится в хорошей физической и тактической форме".

"Краснодар" находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков, ЦСКА идет вторым с 36 очками.