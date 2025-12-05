Гладилин считает, что матч "Спартак" - "Динамо" будет открытым

Встреча пройдет 6 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Матч 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Динамо" пройдет в открытой манере, поскольку обе команды находятся вне борьбы за чемпионство. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Валерий Гладилин.

Матч состоится 6 декабря и начнется в 16:30 мск.

"Сейчас и "Спартак", и "Динамо" ни на что не претендуют, в смысле чемпионства, поэтому игра получится открытой. Обеим командам нужна победа - чисто морально, для болельщиков, для престижа клуба, - сказал Гладилин. - По состоянию они примерно равны: "Спартак" мотивирован, "Динамо" тоже. Здесь сложно предсказать результат: кто лучше использует свои моменты и меньше допустит ошибок, тот и выиграет".

"Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, "Динамо" - на девятом с 20 очками.