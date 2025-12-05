Многократный чемпион турниров FIP отметил уровень подготовки паделистов РФ

Ранее в Екатеринбурге открылась падел-арена и игровые корты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Российские игроки в падел имеют хорошие физическую форму и уровень подготовки для равной борьбы с мировыми звездами этого вида спорта, их выход на мировой уровень - вопрос времени. Такое мнение на пресс-конференции, посвященной премьерному турниру лиги RCC Padel, который проходит на падел-арене РМК в Екатеринбурге 4-6 декабря, высказал участник турнира, многократный победитель соревнований Международной федерации падела (FIP), 44-я ракетка мира Гонсало Рубио.

"Игры на турнире не такие легкие, и нам нужно прилагать очень большие усилия для победы, но мы играем на великолепных кортах, в великолепной атмосфере, находиться здесь и участвовать в таких инициативах - только радость для нас. Несмотря на то, что в России не так давно играют в падел, у игроков очень хороший уровень и физическая подготовка. Такие лиги будут повышать их уровень, и мы, конечно же, будем очень рады делиться нашим опытом с ними. Это вопрос времени, когда россияне будут играть в падел еще лучше", - сказал он.

Открытие падел-арены Русской медной компании (РМК) и игровых кортов в спортивном квартале "Архангел Михаил" значительно повысило интерес екатеринбуржцев к этому виду спорта, и сейчас в академии падела РМК занимается порядка 2 тыс. человек, отметила ее директор, президент федерации падела Свердловской области Дарья Ирха. "Мне нравится то, что игроки собираются в свое комьюнити, у них есть свои праздники, мероприятия, активно играют дети с родителями, что тоже очень здорово для развития нашего вида спорта. Мы возлагаем большие надежды на то, что следующий год принесет еще большую любовь к паделу", - сказала она.

Спортсмен Академии падела РМК Михаил Мягков рассказал о подготовке к премьерному турниру под руководством спортивного директора лиги RCC Padel, двукратного чемпиона мира Тито Аллеманди. "У нас две тренировки в день проходит с Тито и его командой, каждый день, не считая воскресенье, мы минимум 4-5 часов проводим на корте. К этим соревнованиям мы готовились вначале здесь, потом еще были небольшие сборы в Москве", - сказал он.

Соревнования будущего года

На 2026 год запланировано официальное начало лиги RCC Padel, в течение года пройдут семь турниров и один итоговый, в которых примут участие российские и иностранные игроки, сообщил Аллеманди. При этом соревнования среди женщин пока планируется проводить на любительском уровне ввиду того, что они сейчас выступают в категориях В и С, добавила Ирха. В премьерном турнире лиги RCC Padel примут участие 16 пар игроков из Испании, Италии, Аргентины, Бразилии, Казахстана и России, также состоится турнир суперзвезд "Легенды падела", в котором примут участие мировые звезды такие как Гонса Альфонсо, Хавьер Бараона, Лусиано Капра, Аймар Гоньи и присутствовавшие на пресс-конференции Аллеманди, чемпион лиги А1 - 2024, финалист турниров Premier Padel - 2025 Толито Агирре и двукратный чемпион мира Мигель Ламперти.

"Я считаю, что падел - это семейный вид спорта, и на самом деле кто угодно может начать в него играть, очень рад, что и здесь, в России, падел тоже развивается и происходят такие события. Ожидаю, что тот бум, который переживает этот вид спорта сейчас, захватит и Россию", - поделился ожиданиями Агирре.