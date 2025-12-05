Двух хоккеистов команды "Родина-2" госпитализировали после ДТП под Кировом

По факту ДТП проводится проверка

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Двух игроков хоккейной команды "Родина-2" госпитализировали после ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе "Вятка" в Кировской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Юрьянском районе, на 596-м км федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошло столкновение грузового автомобиля с микроавтобусом, который перевозил 18 человек - молодежную команду хоккейного клуба "Родина" (Киров). Четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы, двое из них госпитализированы", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк отметила, что по факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия аварии. На место направили транспорт для перевозки спортсменов в Киров.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, автобус перевозил спортсменов на соревнования, в ДТП пострадали четыре человека 2007-2008 годов рождения. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель фуры уснул за рулем.