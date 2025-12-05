"Барселона" продлила контракт с футболистом Эриком Гарсией

Соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года

МАДРИД, 5 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Барселона" продлил контракт с испанским защитником Эриком Гарсией. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Новое соглашение 24-летнего игрока с "Барселоной" рассчитано до 30 июня 2031 года.

Гарсия является воспитанником "Барселоны", он выступал в структуре клуба с 2006 по 2017 год. С 2018 по 2021 год он играл за английский "Манчестер Сити", с которым стал чемпионом страны. Гарсия вернулся в "Барселону" в 2021 году, вместе с командой он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании и один раз - кубок страны.

В составе сборной Испании он стал победителем Олимпийских игр 2024 года в Париже и серебряным призером Игр в Токио, прошедших в 2021 году. В 2021-м он также стал бронзовым призером чемпионата Европы и серебряным призером Лиги наций.