Галстян: дзюдоисты РФ нацелены на максимальный результат в Токио

Турнир пройдет 6-7 декабря

Редакция сайта ТАСС

Арсен Галстян © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо нацелена показать максимальный результат на заключительном в году турнире Большого шлема в Токио. Об этом ТАСС рассказал тренер команды Арсен Галстян.

Соревнования пройдут 6-7 декабря на татами дворца спорта Tokyo Metropolitan Gymnasium. В состав российской команды вошли 23 спортсмена, среди них три чемпиона мира - Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Неделей ранее Международная федерация дзюдо допустила россиян к участию в соревнованиях под российским флагом. Гимн России дважды прозвучал на турнире Большого шлема в Абу-Даби, где победителями стали Аюб Блиев и Арман Адамян.

"На токийский Большой шлем мы всегда приезжаем с особым настроем - в Токио бороться и сложнее, и интереснее. Это заключительный этап года - всем хочется проявить себя на международной арене, и каждый будет стараться выполнить свою задачу по максимуму, - рассказал Галстян. - В каждом весе здесь выступают по четыре японца - это серьезно усложняет задачу, но победить представителя страны-родоначальницы дзюдо очень престижно. Будем биться, чтобы забирать медали в каждой весовой категории. У нас в составе трое лидеров с красными нашивками - одна из самых сильных команд мира приехала".

"Когда прозвучала новость о том, что международная федерация вернула нам флаг и гимн, мы находились здесь, в Токио, - отметил Галстян. - Следили за выступлением наших ребят, которые в это время боролись в Абу-Даби. Как же это было приятно - видеть их на первой ступени пьедестала и слышать наш гимн. Я лично давно не испытывал подобных ощущений. А когда услышали, что и к нам, в Токио, едут нашивки с надписью RUS, были просто в восторге. Многие специалисты из других стран подходили, поздравляли - были искренне рады за нас, что мы снова выступаем с флагом и гимном. И это отличает мировое дзюдо: у нас нет разделения, даже в сложное время коллеги поддерживали нас".