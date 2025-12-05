Моторыгин установил рекорд "Динамо" по протяженности "сухой" серии

Голкипер бело-голубых не пропускал в КХЛ на протяжении 252 минут и 4 секунд

Максим Моторыгин © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вратарь московского хоккейного клуба "Динамо" Максим Моторыгин установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в истории бело-голубых.

Он превзошел достижение казахстанского голкипера Виталия Еремеева, который не пропускал на протяжении 249 минут и 58 секунд подряд в сезоне-1999/2000. Серия Моторыгина составила 252 минуты и 4 секунды и прервалась во втором периоде встречи регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с тольяттинской "Ладой".

До этого Моторыгин пропустил последнюю шайбу за 14 секунд до конца первого периода матча с хабаровским "Амуром" (4:2). Позднее динамовцы переиграли ярославский "Локомотив" (1:0), нижегородское "Торпедо" (4:0) и череповецкую "Северсталь" (1:0 в овертайме). Вратарь бело-голубых вышел на 4-е место по продолжительности "сухой" серии в КХЛ. Лидером по этому показателю является голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов, который не пропускал на протяжении 316 минут и 9 секунд подряд.

Моторыгину 22 года, он является воспитанником "Динамо". За команду КХЛ вратарь выступает с сезона-2023/24. В 2021 году он стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги в составе бело-голубых.