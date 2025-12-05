"Салават Юлаев" победил "Ак Барс" в матче КХЛ. Ремпал набрал четыре очка

Встреча завершилась со счетом 4:1

УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1 обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шелдон Ремпал (8-я и 32-я минуты), Девин Броссо (35) и Джек Родуолд (59). У проигравших отличился Александр Хмелевский (29), который по ходу сезона был обменян в казанский клуб из "Салавата Юлаева". Ремпал также отметился двумя голевыми передачами.

"Салават Юлаев" набрал 31 очко после 33 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Ак Барс" с 46 очками в 35 играх располагается на 2-й строчке в Восточной конференции. Казанская команда прервала серию из трех побед.

В следующем матче "Салават Юлаев" примет московский ЦСКА, "Ак Барс" в гостях сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". Встречи пройдут 7 декабря.