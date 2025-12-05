В Москве стартовал Суперкубок по настольному теннису

Турнир проходит в Международном центре бокса в Москве и завершится 7 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия и первые матчи Суперкубка по настольному теннису прошли в Москве в Международном центре бокса.

В турнире принимают участие по 16 спортсменов у мужчин и женщин. Старт соревнованиям дал первый вице-президент Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.

"Сегодня мы проводим финальный турнир 2025 года, года 75-летия Федерации настольного тенниса России. Здесь собрались лучшие спортсмены, которые к тому же в этом году начали выигрывать очень серьезные международные старты. Сегодня зрители имеют возможность увидеть настольный теннис мирового уровня", - сказал Завалюев в беседе с ТАСС.

Четырехкратный призер чемпионатов Европы Полина Михайлова отметила высокий уровень организации соревнований. "Фантастический турнир. Я сейчас проживаю за границей и там по организации турниров такого уровня не видела. Буду бороться, у меня остались шансы выйти из группы, а дальше как сложится", - рассказала спортсменка.

Турнир завершится 7 декабря.