"Спартак" прервал серию из четырех побед в КХЛ, уступив "Барысу"

Красно-белые проиграли казахстанской команде со счетом 3:4

Редакция сайта ТАСС

Артем Загидулин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

АСТАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" со счетом 4:3 в овертайме обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансар Шайхмедденов (6-я минута), Райли Уолш (30), Джейк Масси (33) и Майкл Веккьоне (63). У проигравших отличились Павел Порядин (9), Данил Пивчулин (14) и Лукас Локхарт (24).

В заявку на игру не попал вратарь "Спартака" Александр Георгиев, который провел две предыдущие встречи. Голкипер заключил контракт со столичным клубом 25 ноября, ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге. Ворота красно-белых защищал Артем Загидулин. В заявку на матч КХЛ впервые попал голкипер Антон Кайрис, который остался в запасе.

"Спартак" прервал серию из четырех побед. Московская команда набрала 40 очков после 34 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Барыс" с 29 очками в 34 играх располагается на 9-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с омским "Авангардом", "Барыс" примет новосибирскую "Сибирь". Встречи пройдут 7 декабря.