Тасоев стал бронзовым призером турнира Большого шлема в Токио

Россиянин победил представителя Южной Кореи Ким Мин Чона

Инал Тасоев © Валерия Калугина/ ТАСС

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл бронзовую медаль турнира Большого шлема в Токио в весовой категории свыше 100 кг.

В поединке за бронзу Тасоев победил представителя Южной Кореи Ким Мин Чона.

Тасоеву 27 лет, он является двукратным чемпионом мира, трехкратным победителем чемпионатов Европы.

27 ноября исполком Международной федерации дзюдо вернул россиянам право соревноваться на международных турнирах с флагом и гимном страны. Первым соревнованием после возвращения национальной символики стал турнир Большого шлема в Абу-Даби, где российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете.