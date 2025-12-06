СКА нанес "Амуру" шестое поражение подряд в КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты СКА © Софья Сандурская/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 2:1 в овертайме обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Платинум Арене" в присутствии 6 891 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (59-я минута) и Бреннан Менелл (65). У "Амура" отличился Ярослав Лихачев (22).

СКА одержал третью победу подряд, команда занимает седьмое место в Западной конференции с 38 очками после 32 игр. "Амур" потерпел шестое поражение подряд, хабаровчане идут на восьмом месте Востока с 30 очками после 34 игр.

В следующем матче в КХЛ команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет в Хабаровске 7 декабря. В сентябре КХЛ перенесла матч между СКА и "Амуром" из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Как сообщил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов, причинами переноса стали изменение календаря и финансовые издержки.