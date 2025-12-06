ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Иван Емельяненко может провести два боя за два дня

Первым соперником бойца будет Максим Щербаков 13 декабря, вторым может стать иранец Хасан Юссефи
Редакция сайта ТАСС
11:59
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский боец Иван Емельяненко может провести два поединка за два дня в декабре. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко проведет первый бой после выхода из заключения 13 декабря в Севастополе.

"Соперником Ивана 13 декабря будет Максим Щербаков. Если не будет травм и будет победа, 14 декабре в Домодедове он проведет бой против Хасана Юссефи", - сказал Хрюнов.

Емельяненко был осужден на 1,5 года и отбывал наказание в Белгородской области. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке. Он вышел на свободу в конце сентября.

Ивану Емельяненко 37 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко, за свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах и боксе. 