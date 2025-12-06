Дзюдоист Ендовицкий спел гимн России на награждении на турнире в Токио

В финале турнира Большого шлема спортсмен победил японца Хёгу Оту

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Победитель турнира Большого шлема российский дзюдоист Валерий Ендовицкий пропел гимн России во время церемонии награждения в Токио. Об этом он рассказал ТАСС после победы.

В финале одного из самых престижных турниров Мировой серии 25-летний россиянин в категории свыше 100 кг победил японца Хёгу Оту.

"В последний раз российский гимн я слышал только в 2021 году - четыре года прошло. А в прошлом году после моих побед на Большом шлеме в Абу-Даби и Баку звучал гимн Международной федерации дзюдо. Вот поэтому мне его сейчас в миллион раз приятнее было услышать - пропевал его, а на последних словах так захотел задержаться в этом моменте, насладиться им, до мурашек", - сказал Ендовицкий.

"Я сегодня трех японцев прошел, но Ота - один из лидеров японской сборной, очень титулованный. Знал, что будет тяжело. Решил не делать ставку на классические захваты - в этом плане японцы очень грамотно работают. И постарался чуть затянуть встречу, чтобы он немножко подустал, а там уже осуществил задуманное. Конечно, приятно выиграть у японцев на японском татами", - рассказал дзюдоист.

Ранее в той же весовой категории бронзовым призером стал Инал Тасоев, уступивший Оте в схватке за выход в финал. "Расстроился, когда Инал проиграл в полуфинале, но хорошо, что все равно мы вдвоем на пьедестале стояли. Все-таки он тоже выиграл у японца. Мы показали уровень российского дзюдо. Доказали, что ничуть не уступаем японцам, можем у них выигрывать на их же татами", - отметил Ендовицкий.

Золото турнира Большого шлема в Токио - третье в копилке Ендовицкого. Также дзюдоист является трехкратным чемпионом России, двукратным призером чемпионатов Европы.