В "Динамо" примут решение по будущему тренера Гусева до конца года

Ролан Гусев с 17 ноября исполняет обязанности главного тренера бело-голубых

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" примет решение о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева до конца 2025 года. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров бело-голубых Александр Ивлев.

17 ноября пост главного тренера "Динамо" покинул Валерий Карпин. Под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому "Зенит" со счетом 0:1 (первый матч - 3:1). В чемпионате страны "Динамо" на этом отрезке обыграло махачкалинское "Динамо" (3:0), уступило грозненскому "Ахмату" (1:2) и сыграло вничью со столичным "Спартаком" (1:1).

"Давайте подождем дальнейших управленческих решений. Дата в процессе. До конца года, в декабре", - сказал Ивлев.

"Динамо" с 21 очком располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ.