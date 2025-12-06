Гусев пока не знает, останется ли он и. о. главного тренера "Динамо"

Специалист возглавил команду в ноябре после ухода Валерия Карпина

Редакция сайта ТАСС

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев пока не знает, останется ли он в команде в следующем году. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Динамо" сыграло вничью со столичным "Спартаком" в гостевом матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1. Это была заключительная игра команд в нынешнем году. О назначении 48-летнего Гусева и. о. главного тренера стало известно 17 ноября после того, как пост главного тренера команды покинул Валерий Карпин, который также возглавляет сборную России.

"Смысла отвечать на такой вопрос нет, я не знаю". - ответил Гусев на вопрос, когда он узнает о своем будущем.

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров назвал неудовлетворительными результаты команды в 2025 году. "Динамо" с 21 очком располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Согласен со сказанным Павлом Константиновичем. О чем тут стоит говорить, когда "Динамо" находится на таком месте", - отметил Гусев.

И. о. главного тренера "Спартака" Вадим Романов также заявил, что не знает, когда прояснится его будущее после последнего матча команды в нынешнем году. "За последние недели меня часто спрашивали об этом, и мне нечего тут ответить. Думаю только о тренировочном процессе, как будем играть следующий матч", - сказал Романов.

Следующий матч РПЛ "Динамо" проведет в следующем году дома с самарскими "Крыльями Советов", "Спартак" сыграет в Сочи против одноименной команды.