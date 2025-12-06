В "Мерседесе" извинились перед Цунодой за инцидент на свободной практике

Во время третьей свободной практики произошло столкновение болидов Юки Цуноды и Андреа Кими Антонелли

Редакция сайта ТАСС

Болид Юки Цуноды © AP Photo/ Fatima Shbair

ТАСС, 6 декабря. Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф признал ошибку своей команды в инциденте с пилотом "Ред Булла" Юки Цунодой во время третьей свободной практики заключительного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Абу-Даби. Комментарий Вольффа приводит портал Motorsport со ссылкой на телеканал Sky Sports.

"Мерседес" выпустил из боксов гонщика команды Андреа Кими Антонелли в тот момент, когда по пит-лейну двигался Цунода. После столкновения оба болида получили повреждения.

"Прежде всего, мне жаль Юки, потому что, думаю, мы повредили все хорошие части его машины. Это была наша ошибка. Нам нужно выяснить, что произошло", - сказал Вольфф.

По итогам квалификации первое место занял нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал британец Ландо Норрис из команды "Макларен". Тройку лидеров замкнул его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри. Гонка пройдет в воскресенье, ее начало запланировано на 16:00 мск.